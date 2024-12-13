В ОСУВ "Хортиця" прокоментували інформацію про оперативне оточення захисників біля Успенівки

У Збройних Силах прокоментували поширювані дані про оточення підрозділів захисників у районі Успенівки. Пресслужба ОСУВ "Хортиця" повідомила, що захисники відбивають штурми на околицях цього населеного пункту, Трудового, Ганнівки та Романівки.

Згідно з повідомленням, Збройні Сили України активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту. Військові закликали поширювати лише офіційну інформацію, бо "будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога".

"Наразі підрозділи Збройних Сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником", – йдеться у повідомленні.