Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
ГоловнаСуспільствоВійна

В ОСУВ "Хортиця" прокоментували інформацію про оперативне оточення захисників біля Успенівки

Підрозділи відбивають штурми на околицях населених пунктів та протидію їх оточенню.

У Збройних Силах прокоментували поширювані дані про оточення підрозділів захисників у районі Успенівки. Пресслужба ОСУВ "Хортиця" повідомила, що захисники відбивають штурми на околицях цього населеного пункту, Трудового, Ганнівки та Романівки. 

Згідно з повідомленням, Збройні Сили України активізують дії, що потрібні для захисту на цій та інших ділянках фронту. Військові закликали поширювати лише офіційну інформацію, бо "будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога".

"Наразі підрозділи Збройних Сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником", – йдеться у повідомленні. 

  • Мапа Deep State свідчила про майже завершене оточення українських сил в населеному пункті Ганнівка. Аналітики вчора писали, що ситуація в тому районі погіршується. "Саме з Дальнього і Трудового кацапи лізуть в Успенівку, де закривається «мішок»", – писали аналітики, підкреслюючи, що ворог займає все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці. Інформацію про вкрай важке становище підтверджував і волонтер Сергій Стерненко та військові. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies