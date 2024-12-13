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Нідерландський суд остаточно підтвердив законність компенсації Нафтогазу за захоплені Росією активи в Криму

Рішення Верховного суду Королівства Нідерландів зміцнює позицію Групи Нафтогаз у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості Росії за незаконне захоплення активів у Криму.

Нідерландський суд остаточно підтвердив законність компенсації Нафтогазу за захоплені Росією активи в Криму
Фото: interfax.com.ua

Нідерландський суд остаточно підтвердив законність рішення Гаазького арбітражу щодо компенсації Групі Нафтогаз за захоплені Росією активи в Криму. Про це повідомляє пресслужба компанії. 

Верховний суд Королівства Нідерландів відмовив у задоволенні касаційної скарги РФ щодо скасування Часткового рішення Гаазького арбітражу щодо відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи Нафтогаз у Криму.

Таким чином, нідерландські суди вже вдруге та остаточно підтвердили законність та чинність Часткового рішення арбітражного трибуналу при Постійній палаті третейського суду в Гаазі. 

“Рішення Верховного суду зміцнює позицію Групи Нафтогаз у виконавчих провадженнях щодо стягнення заборгованості Росії за незаконне захоплення активів у Криму. Ми вдячні нашим юридичним радникам – Covington & Burling та NautaDutilh – за блискучу роботу. Нафтогаз на шляху відновлення справедливості”, – зауважив Роман Чумак, який тимчасово здійснює повноваження голови правління НАК «Нафтогаз України».

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Відповідно до Часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал підтвердив свою юрисдикцію в арбітражному провадженні та встановив, що РФ експропріювала активи Групи Нафтогаз у Криму в порушення положень міжурядової угоди між Україною та РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій. 

19 липня 2022 року Апеляційний суд м. Гааги відхилив заяву РФ щодо скасування Часткового рішення. Верховний суд погодився з позицією арбітражного трибуналу та Апеляційного суду м. Гааги, що юрисдикція арбітражного трибуналу поширюється виключно на інвестиції, зроблені після 1 січня 1992 року.

Після винесення Часткового рішення від 22 лютого 2019 року трибунал перейшов до розгляду питання про визначення розміру збитків, які належить компенсувати Групі Нафтогаз. За результатом цього розгляду 12 квітня 2023 було прийняте Остаточне рішення у справі, яким було присуджено Групі Нафтогаз компенсацію у розмірі близько 5 млрд доларів США. 

Росія продовжує оскаржувати і це рішення, однак після свіжого рішення Верховного суду Нідерландів її шанси на успіх звужуються ще більше.

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