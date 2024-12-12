Олімпіада в Парижі принесла Франції майже 27 млн євро прибутку

Левову частку використають на розвиток спорту в країні.

Організаційний комітет Олімпійських ігор у Парижі оприлюднив фінансові результати, відповідно до яких змагання виявилися прибутковими для країни-господарки.

Як пише Franceinfo, загальна сума витрат на проведення Ігор склала 4,453 мільярда євро, натомість повернулося до казни 4,480 мільярда. Відповідно прибуток Франції склав приблизно 27 мільйонів у єдиній валюті ЄС.

20% від цих грошей отримає французький національний олімпійський комітет, ще 20% заплатять МОК. Решта 60% будуть витрачені на розвиток спорту у Франції, з гарантованим платежем у 9 мільйонів євро для паралімпійського комітету.

1,489 мільярда євро глядачі витратили на квитки. Загалом було реалізовано 9,5 мільйонів перепусток на трибуни, а ще 2,5 мільйони склала відвідуваність паралімпійських змагань.