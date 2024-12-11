Кабмін погодив новий склад наглядової ради "Укренерго"

До оновленого сладу ввійшли чотири незалежних члени й три представники держави.

Уряд погодив оновлений склад наглядової ради "Укренерго", до нього увійшли чотири незалежних члени й три представники держави.

Про це повідомляє "Укренерго".

До оновленого складу наглядової ради увійшли незалежні члени:

Патрік Роланд Грейхен — європейський експерт з питань клімату та енергетики. Працював державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату Німеччини;

Луїджі де Францискі — відповідав за регуляторні питання в італійському операторі системи передачі електроенергії TERNA. Вже обіймав посаду незалежного члена наглядової ради "Укренерго" з 2019 по 2021 рік;

Єппе Себастьян Кофод — європейський політик та експерт в галузі енергетики і безпекових питань. Має більше 25 років досвіду в європейській дипломатії, а також розуміння енергетичного ринку та специфіки регулювання;

Ян Генрік Монтелл — має досвід у корпоративному управлінні й на посаді фінансового директора фінського оператора системи передачі електроенергії.

Представниками держави затверджені:

Юрій Бойко — радник голови українського уряду. Має більше 25 років досвіду роботи на керівних посадах у приватних та державних інституціях в енергетичному секторі. У 2023-му був обраний заступником голови наглядової ради НЕК "Укренерго";

Анатолій Гулей — професор Західноукраїнського національного університету. Доктор економічних наук і магістр права. Протягом десяти років був головою Правління "Української міжбанківської валютної біржі";

Олексій Нікітін — провідний спеціаліст відділу інженерно-технічних частин ДП "38 відділ інженерно-технічних частин".

Після звільнення голови правління Кудрицького очільник наглядової ради та ще один її член (обидва – представники міжнародних партнерів) заявили про дострокове припинення повноважень. Вони вважають звільнення Кудрицького політично мотивованим.