Кабмін погодив трьох кандидатів до наглядової ради Укренерго від держави

Кабінет міністрів погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна як представників держави в наглядовій раді Укренерго.
Про це йдеться в розпорядженні №1232-р від 10 грудня.
"Погодити кандидатури Бойка Юрія Миколайовича, Гулея Анатолія Івановича та Нікітіна Олексія Олександровича на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" як представників держави", - йдеться в розпорядженні.
- Юрій Бойко з 2021 року є представником держави у попередньому складі наглядової ради Укренерго. Він також є радником прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
- Анатолій Гулей - голова правління Міжбанківської валютної біржі, ексголова правління Ощадбанку.
- Олексій Нікітін працював директором з комерції ПрАТ "Укргідроенерго".
26 листопада Кабмін погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії Укренерго.
- У вересні повідомлялося про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника НЕК "Укренерго". Рішення ухвалено після кількох етапів обговорень, виконувачем обов'язків призначено Олексія Брехта.
- Кудрицький говорив, що можливою метою його звільнення було перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики.
- Відставка голови оператора української енергосистеми, за даними джерел українських медіа, обговорювалася ще на Ставці Верховного головнокомандувача 30 серпня. Кудрицького звинувачують у тому, що об'єкти Укренерго не були достатньо захищені від ворожих атак, через що останній масований обстріл призвів до чергового загострення дефіциту електроенергії.