Кабмін погодив трьох кандидатів до наглядової ради Укренерго від держави

Це Юрій Бойко, Анатолій Гулей та Олексій Нікітін.

Кабінет міністрів погодив кандидатури Юрія Бойка, Анатолія Гулея та Олексія Нікітіна як представників держави в наглядовій раді Укренерго.

Про це йдеться в розпорядженні №1232-р від 10 грудня.

"Погодити кандидатури Бойка Юрія Миколайовича, Гулея Анатолія Івановича та Нікітіна Олексія Олександровича на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" як представників держави", - йдеться в розпорядженні.

Юрій Бойко з 2021 року є представником держави у попередньому складі наглядової ради Укренерго. Він також є радником прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

з 2021 року є представником держави у попередньому складі наглядової ради Укренерго. Він також є радником прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Анатолій Гулей - голова правління Міжбанківської валютної біржі, ексголова правління Ощадбанку.

- голова правління Міжбанківської валютної біржі, ексголова правління Ощадбанку. Олексій Нікітін працював директором з комерції ПрАТ "Укргідроенерго".

26 листопада Кабмін погодив кандидатури незалежних членів Наглядової ради національної енергетичної компанії Укренерго.