​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
Укрзалізниця відкриває продаж квитків до Кам'янця-Подільського
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Слов’янськом затримали місцевого безробітного за підозрою у шпигунстві за позиціями ЗСУ

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Під Слов’янськом затримали місцевого безробітного за підозрою у шпигунстві за позиціями ЗСУ
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного ворожого агента на Донеччині, який шпигував за пунктами дислокації та переміщеннями Сил оборони України, щоб наводити по них ворожі удари. Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

За даними слідства, фігурантом виявився 39-річний місцевий безробітний, якого російська спецслужба завербувала через соцмережі. Основним його завданням було з’ясувати позиції ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються прорватися на Слов’янському напрямку.

Також ворога цікавили координати українських блокпостів на ключових автошляхах регіону.

Щоб зібрати розвіддані, агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації українських оборонців, а потім «звітував» окупантам.

Зв’язок з російським ГРУ він здійснював через «зв’язкового». Ним виявився колишній мешканець Лимана, який після тимчасового захоплення міста приєднався до окупаційних угруповань РФ і наразі воює на східному фронті.

Після ворожих обстрілів агент мав провести дорозвідку в районах можливих «прильотів» і скоригувати повторні атаки по регіону.

Support LB.ua

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь кремля.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала жінку за підозрою в коригуванні російських ударів по позиціях ЗСУ під Часовим Яром. Слідство встановило, що Росія завербувала 51-річну безробітну з міста Костянтинівка влітку цього року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies