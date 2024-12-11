Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки затримала ще одного ворожого агента на Донеччині, який шпигував за пунктами дислокації та переміщеннями Сил оборони України, щоб наводити по них ворожі удари. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігурантом виявився 39-річний місцевий безробітний, якого російська спецслужба завербувала через соцмережі. Основним його завданням було з’ясувати позиції ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються прорватися на Слов’янському напрямку.

Також ворога цікавили координати українських блокпостів на ключових автошляхах регіону.

Щоб зібрати розвіддані, агент об’їжджав місцевість, де приховано фіксував локації українських оборонців, а потім «звітував» окупантам.

Зв’язок з російським ГРУ він здійснював через «зв’язкового». Ним виявився колишній мешканець Лимана, який після тимчасового захоплення міста приєднався до окупаційних угруповань РФ і наразі воює на східному фронті.

Після ворожих обстрілів агент мав провести дорозвідку в районах можливих «прильотів» і скоригувати повторні атаки по регіону.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь кремля.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала жінку за підозрою в коригуванні російських ударів по позиціях ЗСУ під Часовим Яром. Слідство встановило, що Росія завербувала 51-річну безробітну з міста Костянтинівка влітку цього року.