СБУ затримала зрадницю, яка коригувала російські удари по позиціях ЗСУ під Часовим Яром

Росія завербувала 51-річну безробітну з міста Костянтинівка влітку цього року.

Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки, яка шпигувала за локаціями Сил оборони та коригувала по них авіаудари росіян на Донеччині, йдеться у прес-релізі СБУ.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 51-річна безробітна з міста Костянтинівка, яку спецслужба РФ завербувала влітку цього року.

Агентка намагалася виявити і передати окупантам локації укріпрайонів та артилерійських позицій українських військ, що ведуть бої за Часів Яр.

У подальшому Росія планувала здійснити повітряні атаки на ці підрозділи ЗСУ і таким чином створити умови для прориву оборони міста.

“Контррозвідка СБУ викрила ворожі плани і затримала російську агентку за місцем проживання. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення відповідних підрозділів Сил оборони”, ‒ додали у спецслужбі.

Під час обшуку у затриманої вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України ‒ державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.