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Затримали зрадницю, яка у листопаді навела дві ракети на Чернігів

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримали зрадницю, яка у листопаді навела дві ракети на Чернігів
Зрадниця, яка навела ракети на Чернігів
Фото: СБУ

СБУ затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка діяла на Чернігівщині. Жінка коригувала повітряні атаки РФ.

Про це повідомили у СБУ. 

Саме за наведенням фігурантки на початку листопада цього року рашисти вдарили по обласному центру двома авіаційними ракетами Х-59.

Ворожою агенткою виявилася місцева мешканка, яку ГРУ РФ  завербувало через антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах.

Для майбутніх коригувань російських ударів ворожа спецслужба визначила їй завдання: встановлювати приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей.

За допомогою замаскованої «відеопастки» рашисти хотіли відслідкувати локації української ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки.

Утім, військова контррозвідка СБУ запобігла цьому і затримала зрадницю поблизу її помешкання у Чернігові. У неї вилучено пристрої відеофіксації та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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