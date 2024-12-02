Затримали зрадницю, яка у листопаді навела дві ракети на Чернігів

СБУ затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ), яка діяла на Чернігівщині. Жінка коригувала повітряні атаки РФ.
Про це повідомили у СБУ.
Саме за наведенням фігурантки на початку листопада цього року рашисти вдарили по обласному центру двома авіаційними ракетами Х-59.
Ворожою агенткою виявилася місцева мешканка, яку ГРУ РФ завербувало через антиукраїнські коментарі в російських Телеграм-каналах.
Для майбутніх коригувань російських ударів ворожа спецслужба визначила їй завдання: встановлювати приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей.
За допомогою замаскованої «відеопастки» рашисти хотіли відслідкувати локації української ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки.
Утім, військова контррозвідка СБУ запобігла цьому і затримала зрадницю поблизу її помешкання у Чернігові. У неї вилучено пристрої відеофіксації та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
- 6 листопада російська армія завдала ракетного удару по Чернігову. Унаслідок вибуху постраждали дві людини.