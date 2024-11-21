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Суддя з Маріуполя і його помічниця отримали тюремні вироки за хабарництво

Захист може оскаржити вироки в апеляційному порядку упродовж місяця.

Суддя з Маріуполя і його помічниця отримали тюремні вироки за хабарництво
Фото: Макс Требухов

21 листопада Вищий антикорупційний суд засудив до позбавлення волі суддю з Маріуполя і його помічницю.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, зловмисників викрили на хабарі від громадянина за закриття провадження у справі про адмінправопорушення у зв’язку із закінченням строків накладення стягнення.  Суддя отримав 7 років 6 місяців позбавлення волі без права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, а помічниця - 6 років позбавлення волі без права права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного їй майна.  Ці вироки захист може оскаржити в апеляційному порядку упродовж місяця.

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