Суддя з Маріуполя і його помічниця отримали тюремні вироки за хабарництво

21 листопада Вищий антикорупційний суд засудив до позбавлення волі суддю з Маріуполя і його помічницю.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, зловмисників викрили на хабарі від громадянина за закриття провадження у справі про адмінправопорушення у зв’язку із закінченням строків накладення стягнення. Суддя отримав 7 років 6 місяців позбавлення волі без права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна, а помічниця - 6 років позбавлення волі без права права обіймати посади прокурора, судді та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного їй майна. Ці вироки захист може оскаржити в апеляційному порядку упродовж місяця.