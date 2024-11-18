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У Дніпрі викрили схему уникнення від сплати податків, яку організувала екскерівниця обласної ДПС

Збитки державі через неправомірні дії посадовців склали 56 млн грн. 

У Дніпрі викрили схему уникнення від сплати податків, яку організувала екскерівниця обласної ДПС
У Дніпрі викрили схему ухилення від сплати податків на 56 млн грн
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

Колишню очільницю Державної податкової служби у Дніпропетровській області та чотирьої її підлеглих підозрюють у організації схеми уникнення від сплати податків. Через це держава недоотримала 56 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі. 

За даними слідства, екскерівниця обласної податкової служби організувала злочинну організацію, до якої залучила керівників структурних підрозділів. Учасники забезпечували можливість ризиковим та фіктивним підприємствам уникати сплати податку на додану вартість. 

Вони навмисно не блокували діяльність таких підприємств, дозволяючи їм проводити операції з товаром без сплати ПДВ та уникати блокування ризикових податкових накладних. Збитки державі через неправомірні дії посадовців склали 56 млн грн. 

У Дніпрі викрили схему ухилення від сплати податків на 56 млн грн
Фото: Дніпропетровська облпрокуратура
У Дніпрі викрили схему ухилення від сплати податків на 56 млн грн

Організаторку та чотирьох учасників злочинної організації затримали відповідно до ст. 208 КПК України. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення від 1 до 5 млн грн застави.

Учасникам схеми інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 3 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). 

Тривають заходи для встановлення інших осіб, причетних до злочину. 

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