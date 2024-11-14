Правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були задіяні представники ТЦК. Організаторам повідомили про підозру.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генпрокурора та Нацполіції.

На Одещині уповноважений з антикорупційної діяльності одного з державних підприємств області та його спільник обіцяли військовозобов’язаному за 17 тис доларів США «вирішити питання» про зняття його з військового обліку. За ці кошти вони мали через знайомих лікарів оформити фіктивну документацію, що призвело б до прийняття МСЕК рішення про визнання військовослужбовця непридатним до служби та надання статусу особи з інвалідністю другої групи.

Посадовець Краматорського РТЦК та СП Донеччини вимагав 3000 доларів США від військовозобов’язаного, який прийшов для уточнення облікових даних та отримання бронювання. Гроші призначалися за оформлення документів про надання відстрочки від мобілізації. У разі відмови – підозрюваний погрожував негайним направленням до зони бойових дій.

Фото: Офіс генпрокурора Вилучені докази

Житель Черкас пропонував чоловікам призовного віку «допомогу» у виготовленні медичних документів та встановленні діагнозу, який є підставою для виключення з військового обліку. Грошова винагорода становила 5000 доларів США.

У Хмельницькій області посадовець РТЦК та СП вимагав гроші у військовозобов’язаного, який прийшов для оновлення даних. 2000 доларів США – вартість «вирішення питання» щодо його постановки на військовий облік та подальший непризов на військову службу під час мобілізації, як особи, яка має обмеження через стан здоров’я.

Депутатка міської ради у Чернігівській області сприяла ухилянтам отримати відстрочку від мобілізації, організовуючи фіктивний вступ до коледжу. Підозрювана зареєструвала «вступника», який отримав довідку для ТЦК та СП.

Фото: Офіс генпрокурора Викрили чергові схеми ухилення від мобілізації

Фото: Офіс генпрокурора Викрили чергові схеми для ухилення від мобілізації

В Сумській області затримали організаторів незаконної схеми ухилення від мобілізації та їхніх спільників, які за 8 000 доларів забезпечували безперешкодний виїзд за межі України, у якості волонтерів, а за 500 євро видавали волонтерські посвідчення з відстрочкою від призову до ЗСУ на пів року. Зловмисниками виявились подружжя благодійників, які залучили до протизаконної схеми ще двох волонтерів. Вони займались пошуком бажаючих скористатись незаконними «послугами» та іншою посередницькою діяльністю.

Залежно від вчинених злочинів підозрюваним інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, зловживання впливом і одержання неправомірної вигоди (ст. 114-1, ст. 369-2, ст. 368 КК України). Наразі їм обрано запобіжні заходи.