Довічне загрожує зраднику із Сумщини, який наводив удари РФ на область

У Сумській області затримали 50-річного зрадника, який намагався зібрати і передати окупантам локації українських захисників, що обороняють північні кордони нашої держави з РФ.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

У липні 2024 року житель Сумщини розпочав тісну співпрацю з представником спецслужби РФ. Вороги на нього "вийшли" через давнього знайомого, який воює проти України.

На один із месенджерів чоловік отримував координати, які потрібно було перевірити на наявність українських захисників.Зрадник виїжджав на вказану місцевість та ретельно все документував. Детальний звіт, підкріплений фото доказами та уточненими координатами, пересилав своєму куратору.

У разі отримання актуальних геолокацій Сил оборони окупанти планували атакувати їх з повітря, у тому числі ракетами і дронами-камікадзе типу «Шахед».

Утім, контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і завчасно затримала зрадника на прикордонні Шосткинського району. У затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він мав відправити агентурний «звіт» фсб у вигляді голосових повідомлень.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

На даний час підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.