​Судитимуть українця, причетного до вбивства мешканки Латвії

Жінку вбили у 2019 році за те, що відмовилася передати злочинцям великий житловий комплекс.

Прокурори скерували до суду позовний акт щодо останнього учасника злочинної групи, причетного до викрадання та вбивства мешканки Латвії.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Виконавцю злочину інкриміновано умисне вбивство за змовою з наказом приховати інше кримінальне правопорушення, незаконне викрадання людини, а також придбання та зберігання бойових припасів, вибухових пристроїв та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 3, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 146, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, жінка була власницею житлового комплексу вартістю 3,7 млн євро на березі моря в курортному місті Саулкрасти Латвійської Республіки. У ньому більш ніж 30 квартир, паркінгів та інших інфраструктурних об'єктів, які вона здавала в оренду.

Потерпіла зникла восени 2019 року. Востаннє її бачили з «клієнтом» – громадянином України, який увійшов до складу організованої злочинної групи та діяв за вказівкою засуджених. Він приходив нібито оглянути нерухомість.

Після зникнення жінки встановили, що організатори злочинної групи – двоє громадян РФ, батько і син, які жили в Латвії в статусі біженців. Вони вирішили заволодіти її майном. Для цього запросили трьох знайомих громадян України, які спеціально приїхали в Латвію для цього.

Під виглядом клієнтів злочинці виманили жінку з житлового комплексу, затягнули в машину і вивезли за межі міста. Там тортурами і погрозами намагалися змусити її переписати на їх застосування маєток, а коли вона відмовилась – вбили.Для розкриття злочину створили міжнародну слідчо-оперативну групу. Доказова база, зібрана правоохоронцями України, допомогла засудити росіян у червні цього року. Батькові та синові присудили 20 років позбавлення волі. Після відбуття покарання їх депортують до РФ.

На сьогоднішній день завершено досудове розслідування щодо усіх учасників злочинної групи – громадян України. У зв'язку зі смертю одного з підозрюваних провадження закрили, а іншого співучасника засудили. Наразі останній виконавець злочину перебуває під вартою.