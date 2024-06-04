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Двоє громадян РФ отримали 20 років тюрми за вбивство жінки. Їх викрили правоохоронці України та Латвії

Їх визнано винними у незаконному викраденні та позбавленні волі підприємиці – громадянки Республіки Білорусь, її подальшому вбивстві, а також у замаху на заволодіння майном потерпілої.

Двоє громадян РФ отримали 20 років тюрми за вбивство жінки. Їх викрили правоохоронці України та Латвії
Фото: Фейсбук / Офіс Генпрокурора

Завдяки міжнародній співпраці прокурорів Офісу Генпрокурора в рамках спільної слідчої групи правоохоронців України та Латвії засуджено двох громадян РФ – батька та сина. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України. 

Їх визнано винними у незаконному викраденні та позбавленні волі підприємиці – громадянки Республіки Білорусь, її подальшому вбивстві, а також у замаху на заволодіння майном потерпілої за відповідними статтями Кримінального кодексу Латвії.

Райсуд Відземського передмістя м. Риги призначив обом покарання - 20 років позбавлення волі та депортацію до РФ після його відбуття.

За даними слідства, жінка була власницею житлового комплексу вартістю понад 4 млн євро на березі моря в курортному місті Саулкрасти Латвійської Республіки.

Потерпіла зникла восени 2019 року. Востаннє її бачили з «клієнтом», що входив до складу організованої злочинної групи та діяв за вказівкою засуджених. Він приходив нібито оглянути нерухомість.

Після зникнення жінки встановлено, що організатори злочинної групи - двоє громадян РФ батько і син, які жили у Латвії в статусі біженців, вирішили заволодіти її майном.

Для цього вони запросили трьох знайомих громадян України, які спеціально приїхали в Латвію.

Під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста.

Там тортурами і погрозами намагалися змусити її переписати на їх користь маєток, а коли вона відмовилась — вбили.

Доказова база, зібрана правоохоронцями України у межах спільної слідчої групи, та вилучені речові докази лягли в основу вироку латвійського суду.

На теперішній час в Україні триває досудове розслідування відносно двох учасників очолюваної засудженими злочинної групи з числа громадян України.

Стосовно одного з підозрюваних застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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