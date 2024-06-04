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Перехідна рада Гаїті готується призначити новий кабінет міністрів

Також на острові мають розгорнути багатонаціональні сили під керівництвом Кенії.

Перехідна рада Гаїті готується призначити новий кабінет міністрів
Перехідна рада Гаїті. 25 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Члени Перехідної ради Гаїті відкладають свої розбіжності, щоб працювати разом для призначення міністрів.

Про це заявив новий тимчасовий прем'єр-міністр країни Гаррі Коніль, пише Reuters.

Він додав водночас, що попри те, що члени ради продемонстрували “обнадійливу” налаштованість “ми не маємо ілюзій щодо майбутніх труднощів, не маємо ілюзій щодо того, що все буде легко”.

Наступним завданням Ради буде вибір нового кабінету міністрів і прокладання шляху для розгортання у країні багатонаціональних сил під керівництвом Кенії.

Додамо, феміністські групи Гаїті критикували відсутність представництва жінок серед членів ради з правом голосу та тих, хто брав участь у співбесіді на посаду прем’єр-міністра, закликаючи нову адміністрацію включити жінок до складу уряду.

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