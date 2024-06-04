Перехідна рада Гаїті готується призначити новий кабінет міністрів

Члени Перехідної ради Гаїті відкладають свої розбіжності, щоб працювати разом для призначення міністрів.
Про це заявив новий тимчасовий прем'єр-міністр країни Гаррі Коніль, пише Reuters.
Він додав водночас, що попри те, що члени ради продемонстрували “обнадійливу” налаштованість “ми не маємо ілюзій щодо майбутніх труднощів, не маємо ілюзій щодо того, що все буде легко”.
Наступним завданням Ради буде вибір нового кабінету міністрів і прокладання шляху для розгортання у країні багатонаціональних сил під керівництвом Кенії.
Додамо, феміністські групи Гаїті критикували відсутність представництва жінок серед членів ради з правом голосу та тих, хто брав участь у співбесіді на посаду прем’єр-міністра, закликаючи нову адміністрацію включити жінок до складу уряду.
- У карибській країні зараз триває криза ‒ озброєні банди контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс і частини сільської місцевості острова. Боротьба між бандами змусила сотні тисяч людейф залишити свої домівки. Сотні людей загинули. На Гаїті закрилися основні порти, припинивши постачання продовольства, ліків і допомоги. Це посилило продовольчу кризу, яка занурила мільйони людей у голод.
- Гаїті чекає на розгортання багатонаціональних сил під керівництвом Кенії, які мають повернути контроль над столицею. Після відставки експрем'єра Аріеля Анрі у Найробі заявили, що цього не станеться до призначення нового уряду.
- Після вбивства Жовенеля Моїза в 2021 році на Гаїті не було президента, а також немає чинного парламенту. Останні вибори в країні відбулися в 2016 році.
- У лютому банди здійснили серію нападів на поліцейські дільниці, в'язниці та іншу інфраструктуру, у той час як Анрі перебував з державним візитом у Кенії. Озброєні групи звільнили понад 4000 ув'язнених після штурму двох найбільших в'язниць країни.
- Через напади експрем’єру заблокували в’їзд у країну, а аеропорт Гаїті в Порт-о-Пренсі не працював три місяці.
- Раніше лідери банд вимагали політичного впливу та амністії, погрожуючи насильством, якщо їхні вимоги не будуть виконані.