Внаслідок урагану “Мелісса” на Ямайці четверо загиблих

Поліція в Сент-Елізабет, Ямайка, підтвердила загибель чотирьох людей - трьох чоловіків та однієї жінки.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Мелісса обрушилася на Ямайку як рекордний та руйнівний шторм 5 категорії зі стійкими вітрами 298 км/год.
Внаслідок урагану близько 77% Ямайки залишилося без електроенергії, хоча столиця країни, Кінгстон, уникла найбільших руйнувань,.
Також на Гаїті близько 20 людей загинули внаслідок урагану Мелісса, зокрема щонайменше 10 дітей. Ще 10 людей залишаються зниклими безвісти.