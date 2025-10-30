Внаслідок урагану “Мелісса” на Ямайці четверо загиблих

На Гаїті - близько 20 загиблих.

Збитки, завдані ураганом Мелісса в окрузі Сент-Енн в окрузі Міддлсекс, Ямайка, 29 жовтня 2025 року.

Поліція в Сент-Елізабет, Ямайка, підтвердила загибель чотирьох людей - трьох чоловіків та однієї жінки.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Мелісса обрушилася на Ямайку як рекордний та руйнівний шторм 5 категорії зі стійкими вітрами 298 км/год.

Внаслідок урагану близько 77% Ямайки залишилося без електроенергії, хоча столиця країни, Кінгстон, уникла найбільших руйнувань,.

Також на Гаїті близько 20 людей загинули внаслідок урагану Мелісса, зокрема щонайменше 10 дітей. Ще 10 людей залишаються зниклими безвісти.