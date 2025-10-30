Джей Ді Венс про відновлення ядерних випробувань: іноді потрібно їх провести, щоб переконатися, що все функціонує

Заява президента США Дональда Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати його функціонування.

Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає “Європейська правда”.

Джей Ді Венс наголосив, що заява Трампа "говорить сама за себе", і додав, що у США, Росії та Китаю є "великий ядерний арсенал".

"Іноді потрібно провести випробування, щоб переконатися, що все функціонує і працює належним чином", – зауважив віцепрезидент США.

За його словами, Вашингтон для обмеження поширення ядерної зброї співпрацює з іншими країнами, "навіть з тими, з якими в нас не найкращі відносини".

Джей Ді Венс запевнив, що Трамп продовжуватиме “працювати над цим”, і важливою частиною нацбезпеки США є забезпечення належного функціонування ядерного арсеналу, і це є частиною режиму випробувань.