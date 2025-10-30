Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Джей Ді Венс про відновлення ядерних випробувань: іноді потрібно їх провести, щоб переконатися, що все функціонує

Водночас, додав віцепрезидент США, Вашингтон для обмеження поширення ядерної зброї співпрацює з іншими країнами.

Джей Ді Венс про відновлення ядерних випробувань: іноді потрібно їх провести, щоб переконатися, що все функціонує
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Заява президента США Дональда Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати його функціонування.

Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає “Європейська правда”.

Джей Ді Венс наголосив, що заява Трампа "говорить сама за себе", і додав, що у США, Росії та Китаю є "великий ядерний арсенал".

"Іноді потрібно провести випробування, щоб переконатися, що все функціонує і працює належним чином", – зауважив віцепрезидент США.

За його словами, Вашингтон для обмеження поширення ядерної зброї співпрацює з іншими країнами, "навіть з тими, з якими в нас не найкращі відносини".

Джей Ді Венс запевнив, що Трамп продовжуватиме “працювати над цим”, і важливою частиною нацбезпеки США є забезпечення належного функціонування ядерного арсеналу, і це є частиною режиму випробувань.
