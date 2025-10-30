Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Пентагон отримав відповідне доручення.

Пентагон отримав відповідне доручення. 

Трамп розпочав нову ядерну гонку випробувань
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив у власній соціальній мережі Truth Social, що дав доручення міністерству війни негайно розпочати випробування американської ядерної зброї.

За словами господаря Білого дому, це зроблено "на рівних умовах з огляду на програми випробування інших країн". 

Трамп нагадав, що саме Сполучені Штати мають найбільший ядерний арсенал на планеті, але Китай нібито "зараз віддалено третій, але вже за п'ять років буде першим". Росія за показником кількості ядерних боєголовок на другому місці. 

Під час свого першого терміну Трамп нібито провів "повне оновлення та вдосконалення ядерного арсеналу США".
