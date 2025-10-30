Трамп розпочав нову ядерну гонку випробувань

Президент США Дональд Трамп заявив у власній соціальній мережі Truth Social, що дав доручення міністерству війни негайно розпочати випробування американської ядерної зброї.

За словами господаря Білого дому, це зроблено "на рівних умовах з огляду на програми випробування інших країн".

Трамп нагадав, що саме Сполучені Штати мають найбільший ядерний арсенал на планеті, але Китай нібито "зараз віддалено третій, але вже за п'ять років буде першим". Росія за показником кількості ядерних боєголовок на другому місці.

Під час свого першого терміну Трамп нібито провів "повне оновлення та вдосконалення ядерного арсеналу США".