Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України

Замість випробовування нових ракет лідер Росії Володимир Путін має завершити війну проти України.

Про це президент США Дональд Трамп заявив у коментарі журналістам на борту Air Force One під час своєї поїздки до Азії, пише CNN.

Путін оголосив у неділю, що Москва успішно випробувала свою крилату ракету “Буревісник” з ядерним двигуном і працюватиме над розгортанням цієї зброї. Російські чиновники стверджують, що вона залишалася в повітрі близько 15 годин і подолала близько 14 000 кілометрів.

Трамп натомість підкреслив, що США також мають атомні підводні човни, розташовані поблизу Росії. “Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхнього берега”, – сказав президент.

Трамп додав: “не думаю, що Путін… має таке говорити”.

“Він має завершити війну. Війна, яка мала тривати один тиждень, зараз триває вже четвертий рік. Cаме це він має робити, замість того, щоб випробовувати ракети”, ‒ заявив американський лідер.

На запитання журналістів, чи будуть запроваджені якісь додаткові санкції, Трамп відповів: “Ви дізнаєтесь”.