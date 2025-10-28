На Дніпропетровщині затримали дезертира та його спільницю, які на замовлення ФСБ готували бомби для терактів

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новим терактам на Дніпропетровщині і затримала чоловіка та жінку, які на замовлення ворога виготовляли саморобні вибухові пристрої.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисниками виявились завербовані росіянами 27-річний дезертир з Покровського району Донецької області та його 34-річна співмешканка.

"Самовільно залишивши військову частину, дезертир переховувався в її квартирі на Дніпропетровщині. Згодом вони почали шукати «легкі заробітки» в Телеграм-каналах, де і потрапили у поле зору окупантів", - зазначили в СБУ.

Після вербування зловмисники отримали від куратора інструкцію для виготовлення бомби, здатної підірвати автомобіль. Зробивши вибухівку, вони мали замаскувати її під вогнегасник, спорядити гайками для підсилення уражаючої дії, а потім заховати за координатами, які чекали від куратора. Далі російські спецслужбісти планували підірвати її за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було обладнано вибухівку.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали обох агентів, коли вони завершували збирати СВП у власному помешканні. Під час обшуків у затриманих вилучено компоненти для бомби та смартфони із доказами їхніх контактів з окупантами.

Наразі їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.