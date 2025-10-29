Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Харківщини, постраждали чотири людини

Ворог застосував по регіону 20 безпілотників.

За добу росіяни обстріляли сім населених пунктів Харківщини, постраждали чотири людини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області, постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Шевченкове Перше Близнюківської громади постраждала 75-річна жінка; у селі Рублене Вільхуватської громади постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік. У місті Ізюм постраждав 49-річний чоловік.

Ворог застосував по Харківщині 17 дронів “Герань-2”, один fpv-дрон і два невстановлені безпілотники.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Волоська Балаклія);
  • в Ізюмському районі пошкоджено будівлю навчального закладу, приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, торгівельний центр, офісну будівлю (м. Ізюм);
  • у Лозівському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Шевченкове Перше);
  • у Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру цивільного підприємства (м. Чугуїв).
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies