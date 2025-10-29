Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області, постраждали четверо людей.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
У селі Шевченкове Перше Близнюківської громади постраждала 75-річна жінка; у селі Рублене Вільхуватської громади постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік. У місті Ізюм постраждав 49-річний чоловік.
Ворог застосував по Харківщині 17 дронів “Герань-2”, один fpv-дрон і два невстановлені безпілотники.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Волоська Балаклія);
- в Ізюмському районі пошкоджено будівлю навчального закладу, приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, торгівельний центр, офісну будівлю (м. Ізюм);
- у Лозівському районі пошкоджено 4 приватні будинки (с. Шевченкове Перше);
- у Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру цивільного підприємства (м. Чугуїв).