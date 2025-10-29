Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області, постраждали четверо людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У селі Шевченкове Перше Близнюківської громади постраждала 75-річна жінка; у селі Рублене Вільхуватської громади постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік. У місті Ізюм постраждав 49-річний чоловік.

Ворог застосував по Харківщині 17 дронів “Герань-2”, один fpv-дрон і два невстановлені безпілотники.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: