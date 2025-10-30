Венс заявив, що "перегорнув сторінку" із Зеленським після конфлікту у Білому домі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю американському телебаченню назвав конфлікт з Президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого у Білому домі "найвідомішим моментом своєї політичної кар'єри".
Як пише Clash Report, республіканець відкинув твердження про те, що сварка із главою української держави була спланованою. Венс нібито відреагував на те, що "несподівано відчув від Зеленського грубість".
За словами віцепрезидента, він та Зеленський "перегорнули сторінку", а адміністрація США "намається будувати продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами, щоб закінчити конфлікт". Венс підкреслив, що розмова на підвищених тонах в Овальному кабінеті піврічної давнини "не є показовою для нинішніх відносин Вашингтона та Києва".
- Під час візиту Володимира Зеленського в Овальний кабінет в останній день зими Венс разом із Дональдом Трампом за присутності журналістів почали звинувачувати Президента у невдячності та неповазі до США.
- Зеленський зрештою достроково поїхав з Білого дому, не підписавши очікувану угоду про рідкісноземельні мінерали.
- Згодом адміністрація США дала вказівку припинити надання Україні військової допомоги та розвідувальних даних.
- Пізніше конфлікт вдалося залагодити, а взаємодія між Вашингтоном та Києвом була відновлена.