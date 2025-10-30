Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Венс заявив, що "перегорнув сторінку" із Зеленським після конфлікту у Білому домі

Республіканець пригадав в інтерв'ю події 28 лютого.

Венс заявив, що "перегорнув сторінку" із Зеленським після конфлікту у Білому домі
Джей Ді Венс сперечається з Президентом України під час зустрічі 28 лютого
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю американському телебаченню назвав конфлікт з Президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого у Білому домі "найвідомішим моментом своєї політичної кар'єри". 

Як пише Clash Report, республіканець відкинув твердження про те, що сварка із главою української держави була спланованою. Венс нібито відреагував на те, що "несподівано відчув від Зеленського грубість".

За словами віцепрезидента, він та Зеленський "перегорнули сторінку", а адміністрація США "намається будувати продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами, щоб закінчити конфлікт". Венс підкреслив, що розмова на підвищених тонах в Овальному кабінеті піврічної давнини "не є показовою для нинішніх відносин Вашингтона та Києва".
