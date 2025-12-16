Німеччина виділяє 20 млн євро на опалення для шкіл і дитсадків в Україні

20 мільйонів євро допомоги від уряду Німеччини, направлені через ЮНІСЕФ, дадуть змогу 1380 школам і дитячим садочкам в Україні покращити системи опалення і посилити енергонезалежність.

За інформацією ЮНІСЕФ, пакет грошової підтримки також дозволить забезпечити енергопостачання у 10 лікарнях і роботу систем водопостачання.

Відібрані заклади освіти отримають одноразову виплату від Дитячого фонду ООН за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через Банк розвитку KfW. Спеціальна комісія, до складу якої увійдуть представники Міністерства освіти та науки та ЮНІСЕФ, сформує переліки закладів освіти, які відповідають визначеним критеріям для отримання цієї допомоги для підготовки до зими.

Відібрані заклади освіти зможуть спрямувати грант у розмірі 420 000 грн на такі статті витрат:

налагодити автономне опалення та електропостачання;

підвищити теплостійкість своїх будівель;

закупити та зберігати паливо для систем опалення та нагріву води;

здійснити інші заходи в межах підготовки до роботи в зимових умовах, наприклад, полагодити вікна чи зробити свої укриття більш комфортними для дітей.

Відповідно до умов надання допомоги до переліку шкіл та садків, які отримають гранти, увійдуть комунальні освітні заклади, які протягом 2025/2026 навчального року здійснюють навчання очно чи у змішаному форматі та відповідають кожному з таких критеріїв:

розташовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській або Чернігівській областях;

розміщені в територіальних громадах, що не належать до територіальних громад з непереборним рівнем ризику безпеки в системі освіти;

не забезпечують тимчасове або постійне проживання для здобувачів освіти.

Зимовий пакет допомоги є частиною ширшої рамкової програми співпраці у сфері відновлення між ЮНІСЕФ, Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини й Німецьким банком розвитку (KfW).

Перелік із 700 шкіл, які були відібрані для отримання фінансової підтримки від Німеччини в межах цієї програми в зимовий період 2024 і 2025 років, цьогоріч поповнять новими закладами освіти.