Зимовий вступ: міністр освіти і науки розповів, на кого розрахована програма

Так званий зимовий вступ до закладів вищої освіти розрахований насамперед на тих, хто повертається з-за кордону. Але інструмент є багатофункціональним і покликаний не лише повернути, а й перенавчити і дозволити людям опанувати нову професію.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив в інтерв'ю LB. Він зазначив, що завдяки зимовому вступу навчатися в українських університетах зможу діти, які не склали НМТ.

Відповідно, вони зможуть вчитися в Україні, а не в іншій державі.

" Що більше, у нас є дорослі, яким необхідно змінювати освіту. Наприклад, ВПО, які виїхали з Донбасу і сьогодні шукають для себе нову професію в новій економічній реальності, в новому регіоні. Вони навчались в школі давно і скласти тест їм буде важко. До цього треба готуватися. Або, приміром, військові, які відслужили і списалися. Вони можуть вступати без НМТ. Але їм треба прокачати себе і бути готовим навчатися", – пояснив він.

Держава частково фінансуватиме навчання студентів цієї програми, але будуть і ті, хто сплачуватиме самостійно.

Зимовий вступ – це фактично підготовчі курси в закладах вищої освіти. Для того, аби почати навчання, не потрібно складати НМТ. Університети готуватимуть слухачів цього курсу до складання цього тексту і подальшого вступу на свої спеціальності. Тривалість курсу, згідно з даними на сайті МОН, становитиме від 3 до 6 місяців.

Проходження цього курсу може додати балів при подальшому вступі на традиційне навчання, що проходить влітку.

Деякі ВНЗ уже повідомили про план впровадження такого курсу. Зокрема, НАУ.