Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Ексклюзив Фінансування медицини в 2026 році буде побудоване на трьох основних напрямках – НСЗУ
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
Дмитро Філатов, командир 1 ОШП: «Ухилянти користуються прогалинами в законі. Час висунути жорсткіші вимоги до СЗЧ"
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
В Україну екстрадували кримінального авторитета, який переховувався у Данії
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
У Києві знайшли мертвим cина космонавта Каденюка
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Залежність приходить тихо. Пояснюємо одну з найбільш недооцінених криз у психічному здоров’ї України
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
Голова Фінмоніторингу: банки не заблокували застави за фігурантів справи «Мідас», бо не виявили нічого підозрілого
"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Відео"Можливо, переможе Зеленський”: Трамп вважає, що в Україні вже час провести президентські вибори
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Польський воєнний репортер і письменник Павел Решка: «У Росії я бачив порожнечу»
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
Розвідка: Російські арктичні ресурси поділили між собою Кірієнко, Сєчін і Дмитрієв
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Зимовий вступ: міністр освіти і науки розповів, на кого розрахована програма

Частина слухачів зможе навчатися безкоштовно. 

Зимовий вступ: міністр освіти і науки розповів, на кого розрахована програма
Оксен Лісовий
Фото: Зоряна Стельмах

Так званий зимовий вступ до закладів вищої освіти розрахований насамперед на тих, хто повертається з-за кордону. Але інструмент є багатофункціональним і покликаний не лише повернути, а й перенавчити і дозволити людям опанувати нову професію.

Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий повідомив в інтерв'ю LB. Він зазначив, що завдяки зимовому вступу навчатися в українських університетах зможу діти, які не склали НМТ.

Відповідно, вони зможуть вчитися в Україні, а не в іншій державі. 

" Що більше, у нас є дорослі, яким необхідно змінювати освіту. Наприклад, ВПО, які виїхали з Донбасу і сьогодні шукають для себе нову професію в новій економічній реальності, в новому регіоні. Вони навчались в школі давно і скласти тест їм буде важко. До цього треба готуватися. Або, приміром, військові, які відслужили і списалися. Вони можуть вступати без НМТ. Але їм треба прокачати себе і бути готовим навчатися", – пояснив він. 

Держава частково фінансуватиме навчання студентів цієї програми, але будуть і ті, хто сплачуватиме самостійно.

Зимовий вступ – це фактично підготовчі курси в закладах вищої освіти. Для того, аби почати навчання, не потрібно складати НМТ. Університети готуватимуть слухачів цього курсу до складання цього тексту і подальшого вступу на свої спеціальності. Тривалість курсу, згідно з даними на сайті МОН, становитиме від 3 до 6 місяців. 

Проходження цього курсу може додати балів при подальшому вступі на традиційне навчання, що проходить влітку. 

Деякі ВНЗ уже повідомили про план впровадження такого курсу. Зокрема, НАУ.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies