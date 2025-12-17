ДБР перевірить працівників, що мали доступ до телефона Віталія Шабуніна

ДБР перевірить працівників по справі військового і засновника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна після його заяви про "злив" анонімним телеграм-каналам приватних фотографій.
ДБР у заяві в Telegram назвало "хибними" звинувачення на свою адресу і адресу правоохоронної системи в зливі цих світлин. Але повідомило, що перевірить всіх працівників, які контактували з телефоном фігуранта.
"У разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності", – йдеться у повідомленні.
Учора Віталій Шабунін заявив, що "ДБР і ОГП злили в ТГ-канали інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку". Він вважає це відповіддю правоохоронних органів на публікацію ЦПК з переліком силовиків, які, за його даними, причетні до тиску на САП і НАБУ.
Шабунін є підозрюваним по справі про ухилення від військової служби, яку розслідує ДБР. Обшуки в Віталія Шабуніна пройшли 11 липня, і тоді правоохоронці вилучили його телефон, телефон дружини та її ноутбук.
Справа Віталія Шабуніна
21 лютого стало відомо, що ДБР вручило підозру колишньому командиру Віталія Шабуніна – командиру батальйону ТрО, куди він мобілізувався на початку повномасштабного вторгнення. Шабунін тоді повідомляв, що комбату закидали те, що він хотів одержати вигоду нематеріального характеру в вигляді можливостей, які могли би виникнути завдяки Шабуніну.
Активіст стверджує, що в нього було погоджено "відрядження в НАЗК", і це розцінили як можливість не виконувати бойові завдання військової частини. Також Шабунін отримував грошове забезпечення – за його словами, мінімальне, і це, за версією слідства, призвело до збитків бюджету. Віталій пов'язав цю справу з тиском влади на комбата.
Потім Шабунін сказав, що його переводять з Харкова до іншої бригади на лінії бойового зіткнення. Це він також пов'язав з помстою від влади собі.
Наступного дня, 11 липня, в ЦПК повідомили про обшуки в родині Шабуніна та в нього самого за місцем несення служби в Харківській області. Організація стверджує, що слідчі дії відбулися без ухвали суду. Вони припустили, що справа стосується екскомандира Віталія – Віктора Юшка – та "відрядження до НАЗК".
"Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати", – сказали в ЦПК.
Того ж дня ДБР повідомило про оголошення підозри за ухилення від військової служби за шахрайство.
"Мобілізувавшись у 2022 році фігурант упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом «відряджень» перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також задокументовано факти отримання ним щомісячного грошового забезпечення у розмірі понад 50 тисяч гривень, попри фактичну відсутність у військовій частині", – повідомили в ДБР.
Також, як стверджували, Шабуніна підозрюють у використанні машини, ввезеної в Україну як гуманітарна допомога для потреб армії – без належного оформлення та за відсутності правових підстав. Сам Шабунін каже, що про машину в підозрі нічого немає.
Екскомбат Віктор Юшко ще раніше отримав запобіжний захід у вигляді застави в 60 000 грн. Слідство вважає, що він видавав накази про фіктивні відрядження Шабуніна.
15 липня Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
13 серпня в ЦПК заявили, що слідчі ДБР приїхали на місце служби Шабуніна для вручення йому оновленої підозри.