ДБР перевірить працівників, що мали доступ до телефона Віталія Шабуніна

ДБР перевірить працівників по справі військового і засновника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна після його заяви про "злив" анонімним телеграм-каналам приватних фотографій.

ДБР у заяві в Telegram назвало "хибними" звинувачення на свою адресу і адресу правоохоронної системи в зливі цих світлин. Але повідомило, що перевірить всіх працівників, які контактували з телефоном фігуранта.

"У разі встановлення фактів причетності до інциденту працівників Бюро, буде вжито жорстких заходів реагування та притягнуто винних осіб до передбаченої законом відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Учора Віталій Шабунін заявив, що "ДБР і ОГП злили в ТГ-канали інтимні фото з телефону, вилученого під час обшуку". Він вважає це відповіддю правоохоронних органів на публікацію ЦПК з переліком силовиків, які, за його даними, причетні до тиску на САП і НАБУ.

Шабунін є підозрюваним по справі про ухилення від військової служби, яку розслідує ДБР. Обшуки в Віталія Шабуніна пройшли 11 липня, і тоді правоохоронці вилучили його телефон, телефон дружини та її ноутбук.

Справа Віталія Шабуніна