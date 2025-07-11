У керівника Центру протидії корупції Шабуніна ДБР проводить обшуки

У керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна проводять обшуки.

Про це повідомила команда ЦПК.

Фото: Facebook/Daria Kaleniuk обшуки ДБР у Віталія Шабуніна

За їхньою інформацією, обшуки проводить ДБР за місцем служби Шабуніна у Чугуївському районі Харківської області.

«Станом на зараз нам відомо, що ДБРівці вилучили у Віталія телефон. Також обшуки проводять у Віталія вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей. В чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає – ми не розуміємо. Нам також відомо, що обшуки проводять без ухвали суду», - ідеться у повідомленні команди ЦПК.

Вона припускає, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна Віктора Юшка, яке стосується відряджень із ТрО в НАЗК.

У Центрі протидії корупції заявили, що розцінюють ці обшуки як «чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака».

«Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати. Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія», - додали в ЦПК.

Виконавча директорка «Центру протидії корупції» Дарʼя Каленюк підтвердила, що обшуки тривають і додала, що перебуває на місці біля житла Шабуніна у Києві.

«Тут озброєні військові. Схоже, ДБР, але не представляються», - додала Каленюк.