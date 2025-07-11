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У керівника Центру протидії корупції Шабуніна ДБР проводить обшуки

У ньго вилучили телефон.

У керівника Центру протидії корупції Шабуніна ДБР проводить обшуки
обшуки ДБР у Віталія Шабуніна
Фото: Facebook/Daria Kaleniuk

У керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна проводять обшуки.

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Про це повідомила команда ЦПК.

обшуки ДБР у Віталія Шабуніна
Фото: Facebook/Daria Kaleniuk
обшуки ДБР у Віталія Шабуніна

За їхньою інформацією, обшуки проводить ДБР за місцем служби Шабуніна у Чугуївському районі Харківської області. 

«Станом на зараз нам відомо, що ДБРівці вилучили у Віталія телефон. Також обшуки проводять у Віталія вдома, де проживає дружина та двоє маленьких дітей. В чому сенс таких обшуків, якщо Віталій там мінімум кілька місяців не проживає – ми не розуміємо. Нам також відомо, що обшуки проводять без ухвали суду», - ідеться у повідомленні команди ЦПК.

Вона припускає, що йдеться про кримінальне провадження щодо екскомандира Шабуніна  Віктора Юшка, яке стосується відряджень із ТрО в НАЗК. 

У Центрі протидії корупції заявили, що розцінюють ці обшуки як «чергову хвилю атаки на Віталія Шабуніна і ЦПК через критику Офісу президента та особисто Андрія Єрмака».

«Ми вважаємо, що кілька днів тому Віталія навмисно перевели подалі від Києва/Харкова, щоб на місце обшуку не змогли вчасно приїхати адвокати. Те, що забрали телефон, свідчить про бажання ДБР відстежити всі контакти Віталія», - додали в ЦПК.

Виконавча директорка «Центру протидії корупції» Дарʼя Каленюк підтвердила, що обшуки тривають і додала, що перебуває на місці біля житла Шабуніна у Києві. 

«Тут озброєні військові. Схоже, ДБР, але не представляються», - додала Каленюк.
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