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Російські окупанти вбили та поранили шістьох мирних мешканців Херсонщини

Пошкоджені будівля амбулаторії, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. 

Російські окупанти вбили та поранили шістьох мирних мешканців Херсонщини
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

На Херсонщині упродовж дня внаслідок російських обстрілів двоє цивільних загинули, ще четверо дістали поранень.

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Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Упродовж 11 липня військові армії РФ атакували населені пункти Херсонської області, застосовуючи РЗСВ та різні типи БпЛА

"Станом на 17:00 правоохоронці встановили, що двоє цивільних загинули, ще четверо – дістали поранень", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок артилерійського обстрілу амбулаторії у Білозерці поранені двоє співробітників та один відвідувач закладу. Пізніше, під час аварійно-рятувальних робіт, під завалами виявили тіло загиблої людини.

Також загарбники скинули вибухівку з БпЛА у Херсоні, унаслідок чого загинув чоловік, ще одному в Антонівці завдано травм.

Також пошкоджені будівля амбулаторії, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. 

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни.
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