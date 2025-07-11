Окупанти скинули вибухівку із дрона на велосипедиста у Херсоні

Сьогодні, 11 липня, близько 10:58 окупанти скинули вибухівку з дрона у Херсоні. Загинув велосипедист.

Про це повідомила Херсонська облпрокуратура.

За даними слідства, військові РФ здійснили чергову атаку на Херсон. Вибуховий пристрій було скинуто з безпілотного літального апарата на цивільного, який рухався велосипедом вулицею. Чоловік отримав смертельні поранення.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).