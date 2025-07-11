Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
Ігор Ліскі: «Українська медицина — це те, що повертає українців з-за кордону»
НСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
ЕксклюзивНСЗУ зупинила оплати сімейній медицині за дітей, які не пройшли перевірку в реєстрах, – це понад 870 000. Гусак про те, що далі
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
Батько Ілона Маска планує відвідати ТОТ України і порадив сину поїхати до Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти скинули вибухівку із дрона на велосипедиста у Херсоні

Чоловік загинув. 

Окупанти скинули вибухівку із дрона на велосипедиста у Херсоні
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Сьогодні, 11 липня, близько 10:58 окупанти скинули вибухівку з дрона у Херсоні. Загинув велосипедист.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Про це повідомила Херсонська облпрокуратура. 

За даними слідства, військові РФ здійснили чергову атаку на Херсон. Вибуховий пристрій було скинуто з безпілотного літального апарата на цивільного, який рухався велосипедом вулицею. Чоловік отримав смертельні поранення.

За процесуального керівництва Херсонської  окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

  • Сьогодні зранку росіяни з артилерії обстріляли заклад охорони здоровʼя у Білозерці Херснської області. Постраждали троє людей.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies