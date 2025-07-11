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Чотирнадцять мешканців Херсонщини поранені через агресію РФ

Окупанти понівечили людське житло, стільникову вежу та приватні автомобілі.

Чотирнадцять мешканців Херсонщини поранені через агресію РФ

Упродовж доби війська РФ атакували 36 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 14 людей дістали поранення.

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Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором та  артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Велетенське, Вірівка, Гаврилівка, Дніпровське, Зміївка, Іванівка, Качкарівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Милове, Монастирське, Новоолександрівка, Новоберислав, Новорайськ, Новотягинка, Нововоронцовка, Олександрівка, Ольгівка, Осокорівка, Понятівка, Садове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томарине, Тягинка, Чарівне, Широка Балка, Янтарне, Золота Балка та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі.

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