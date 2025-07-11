Рубіо: Росія від початку року втратила 100 тисяч солдатів убитими

У США "розчаровані, що немає прогресу у мирному процесі".

Державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою у Малайзії за підсумками свого першого азійського візиту оприлюднив дані щодо втрат у російсько-українській війні за першу половину 2025 року.

За версією Держдепартаменту, із січня кількість саме вбитих росіян, без урахування поранених, становить 100 тисяч. Щодо українських військових, то Рубіо відзначив, що втрати "менші, але теж дуже суттєві".

Очільник американської дипломатії наголосив, що президент Дональд Трамп "вважає війни марною втратою грошей та життів, тому зробить усе, що в його силах, щоб зупинити цю війну та всі інші". При цьому у Вашингтоні "розчаровані відсутністю прогресу у мирному процесі".