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Зеленський зустрівся із сенаторами-авторами закону про "руйнівні санкції"

Говорили про посилення тиску на Росію.

Зеленський зустрівся із сенаторами-авторами закону про "руйнівні санкції"
Володимир Зеленський із сенаторами Гремом та Блюменталем
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у Римі на Конференції з питань відновлення нашої країни зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем.

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Як пише сайт глави держави, Зеленський подякував авторам законопроєкту про "руйнівні санкції" проти Росії за першу участь представників США у засіданні "коаліції охочих".

Президент підтвердив готовність України закупити у Сполучених Штатів великий пакет зброї для власної оборони. Він також наголосив на потребі санкційного тиску на Кремль, який не демонструє бажання припинити агресію навіть попри величезні втрати.

Зеленський переконаний, що ухвалення законопроєкту Грема-Блюменталя, який має підтримку вже 85 сенаторів, зможе стати важелем впливу на Росію та змусить її розпочати справжні перемовини про мир. 
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