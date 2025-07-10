Президент розповів про заміну посла у США і можливе звільнення Умєрова

Зеленський сказав, що коли замість Маркарової стане Умєров, то це спричинить великі зміни в уряді.

Заміна посла України у США відбудеться, і глава держави бачить однією з кандидатур чинного міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції у Римі 10 липня.

«Зміни посла Сполучених Штатів Америки відбудуться. Я вдячний Оксані Маркаровій. Ми з нею розмовляли, мали контакти, і яке буде продовження її робити – я не можу сказати. Багато чого залежить саме від неї. Я відкритий, я хотів би, щоби вона продовжувала працювати в Україні. Але якщо вона вирішить для себе по-іншому – це її вибір», - сказав Зеленський.

Президент відзначив, що коли на місце Маркарової може стати Умєров, то це спричинить великі зміни в Кабміні.

«Що стосується нового посла і Кабінету Міністрів: якщо я вирішу – і це буде найближчим часом – що представляти Україну в Сполучених Штатах Америки, ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це безумовно вплине на серйозні перестановки в уряді України. Зрозуміло чому – тому що сьогодні всі рішення, весь наш бюджет це, на жаль, війна. Але це правда. І тому від Міністерства оборони дуже багато залежить в цьому», - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що «для нас дуже важливо сьогодні ... посилювати відносини зі Сполученими штатами Америки, не втрачати цей момент». «Потрібно, щоб людина була сильна і була в контексті найголовнішого. А це в контексті посилення України зброєю передусім», - додав Зеленський.