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Зеленський щодо допомоги від США: є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання

Також із партнерами говорили про можливість купити необхідні пакети зброї у Штатів та Європи.

Зеленський щодо допомоги від США: є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський розповів про «політичні сигнали про відновлення постачання допомоги» від США.

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Про це він сказав на пресконференції у Римі 10 липня.

«Важливо, що у нас після конструктивних і дуже позитивних розмов із президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команди ми працюємо щоби все в Україну надходило вчасно. І про все це ми домовилися», - сказав глава держви.

Президент також повідомив, що з партнерами обговорили можливість купити в Європі і США необхідні пакети відповідної зброї. 

«Ми дали деталі щодо цього пакета нашим друзям, сподіваємося на підтримку. Зокрема, це системи ППО та ракети для Patriot. Системи Patriot і інші системи, також артилерія і інші види, які зміцнюють українську армію і дуже важливі необхідні системи для захисту», - уточнив Зеленський.

  • Агенція Reuters писала, що Штати відновили передачу Україні деякого озброєння, що було поставлене на павзу минулого тижня на тлі намірів Пентагону "впевнитися у тому, що запаси є достатніми".
  • Президент США раніше підтвердив журналістам, що отримав від Києва запит на отримання ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot і розглядає це питання.
  • 9 травня речниця Держдепу США повідомила, що позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України залишилася незмінною ‒ Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі.
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