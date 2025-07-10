Зеленський щодо допомоги від США: є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання

Володимир Зеленський розповів про «політичні сигнали про відновлення постачання допомоги» від США.
Про це він сказав на пресконференції у Римі 10 липня.
«Важливо, що у нас після конструктивних і дуже позитивних розмов із президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команди ми працюємо щоби все в Україну надходило вчасно. І про все це ми домовилися», - сказав глава держви.
Президент також повідомив, що з партнерами обговорили можливість купити в Європі і США необхідні пакети відповідної зброї.
«Ми дали деталі щодо цього пакета нашим друзям, сподіваємося на підтримку. Зокрема, це системи ППО та ракети для Patriot. Системи Patriot і інші системи, також артилерія і інші види, які зміцнюють українську армію і дуже важливі необхідні системи для захисту», - уточнив Зеленський.
- Агенція Reuters писала, що Штати відновили передачу Україні деякого озброєння, що було поставлене на павзу минулого тижня на тлі намірів Пентагону "впевнитися у тому, що запаси є достатніми".
- Президент США раніше підтвердив журналістам, що отримав від Києва запит на отримання ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot і розглядає це питання.
- 9 травня речниця Держдепу США повідомила, що позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України залишилася незмінною ‒ Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі.