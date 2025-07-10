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Reuters: США частково відновили поставки військової допомоги Україні

Але говорити про зміну політики зарано.

Reuters: США частково відновили поставки військової допомоги Україні
Застосування ракет GMLRS
Фото: defence-ua.com

За інформацією джерел агенції Reuters, Сполучені Штати відновили передачу Україні деякого озброєння, що було поставлене на павзу минулого тижня на тлі намірів Пентагону "впевнитися у тому, що запаси є достатніми".

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Йдеться про 155-міліметрові боєприпаси для артилерії, а також високоточні ракети GMLRS. Обсяг поставок не розголошувався. Також поки незрозуміло, чи знаменує цей крок те, що адміністрація Дональда Трампа змінила свою політику щодо допомоги Україні.

Президент США раніше підтвердив журналістам, що отримав від Києва запит на отримання ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot і розглядає це питання.
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