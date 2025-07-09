Володимир Зеленський озвучив подробиці своєї зустрічі зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.
За словами Зеленського, вони обговорили постачання зброї та посилення ППО. «На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні», - розповів глава держави.
Президент додав, що детально обговорили санкційний тиск на Росію.
«Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир», - наголосив Зеленський.
- 9 травня речниця Держдепу США повідомила, що позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України залишилася незмінною ‒ Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі.
- Це передувало перерві у постачанні американської допомоги Україні.
- Наразі Київ просить допомогу Штатів у посиленні захисту неба – Зеленський звертався до Трампа з приводу установок і ракет Patriot.
- Видання Wall Street Journal написало, що президент США обмірковує відправлення Україні додаткової системи Patriot.