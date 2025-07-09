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Зеленський і Келлог обговорили постачання зброї та посилення ППО

Також ішлося про санкції проти Росії.

Зеленський і Келлог обговорили постачання зброї та посилення ППО
зустріч Володимира Зеленського і Кіта Келлога
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський озвучив подробиці своєї зустрічі зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

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За словами Зеленського, вони обговорили постачання зброї та посилення ППО. «На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні», - розповів глава держави.

Президент додав, що детально обговорили санкційний тиск на Росію. 

«Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир», - наголосив Зеленський. 

  • 9 травня речниця Держдепу США повідомила, що позиція Сполучених Штатів щодо підтримки України залишилася незмінною ‒ Вашингтон є відданим підтримці Києва та надаватимуть допомогу і далі.
  • Це передувало перерві у постачанні американської допомоги Україні.
  • Наразі Київ просить допомогу Штатів у посиленні захисту неба – Зеленський звертався до Трампа з приводу установок і ракет Patriot.
  • Видання Wall Street Journal написало, що президент США обмірковує відправлення Україні додаткової системи Patriot.
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