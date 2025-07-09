Також ішлося про санкції проти Росії.

Володимир Зеленський озвучив подробиці своєї зустрічі зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

За словами Зеленського, вони обговорили постачання зброї та посилення ППО. «На тлі збільшення російських атак це один із пріоритетів. Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні», - розповів глава держави.

Президент додав, що детально обговорили санкційний тиск на Росію.

«Розуміємо, що потрібні жорсткіші обмеження проти російської енергетики, і особливо вторинні санкції проти покупців російської нафти. Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир», - наголосив Зеленський.