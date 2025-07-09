На Херсонщині від російських обстрілів поранені п'ятеро цивільних, серед загиблих — дитина

Пошкоджені приватні будинки, авто та інші обєкти цивільної інфраструктури.

Упродовж дня на Херсонщині через російський терор загинула дитина, п’ятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.

"За даними слідства, 9 липня 2025 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням безпілотників різного типу та артилерії", повідомляють у відомстві.

Станом на 17:15 відомо, що внаслідок російської агресії загинула дитина та п’ятеро дорослих людей дістали поранень.

У селі Правдине російські військові спрямували безпілотник на приватне подвір’я – загинув однорічний малюк, також постраждала літня жінка, що його доглядала.

У Херсоні, Антонівці та Надеждівці росіяни атакували цивільне населення дронами. Травми різного ступеня отримали ще четверо цивільних.

Відомо про пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, автотранспорту, інших об’єктів цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.