Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив, ФотоДиректор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
ФотоУ Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
«Російські командири особисто вчиняли сексуальне насильство й віддавали такі накази солдатам», — прокурорка ОГП Анна Сосонська
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині від російських обстрілів поранені п'ятеро цивільних, серед загиблих — дитина

Пошкоджені приватні будинки, авто та інші обєкти цивільної інфраструктури.

На Херсонщині від російських обстрілів поранені п'ятеро цивільних, серед загиблих — дитина
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Упродовж дня на Херсонщині через російський терор загинула дитина, п’ятеро людей зазнали  поранень.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.

"За даними слідства, 9 липня 2025 року російська армія атакувала населені пункти Херсонської області із застосуванням безпілотників різного типу та артилерії", повідомляють у відомстві.

Станом на 17:15 відомо, що внаслідок російської агресії загинула дитина та п’ятеро дорослих людей дістали поранень.

У селі Правдине російські військові спрямували безпілотник на приватне подвір’я – загинув однорічний малюк, також постраждала літня жінка, що його доглядала.

У Херсоні, Антонівці та Надеждівці росіяни атакували цивільне населення дронами. Травми різного ступеня отримали ще четверо цивільних.

Відомо про пошкодження приватних та багатоквартирних будинків, автотранспорту, інших об’єктів цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies