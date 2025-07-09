Російські окупанти атакували КАБами, дронами та "Градами" три райони Дніпропетровщини

Упродовж дня російській окупанти атакували три райони Дніпропетровської області. Унаслідок ворожих обстрілів є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському росіяни били з РСЗВ "Град", важкої артилерії та цілили FPV-дронами. Під обстрілами опинилися населені пункти Марганецької, Покровської, Мирівської громад. Також постраждав Нікополь.

"Люди не постраждали, втім, є руйнування. Горів легковий автомобіль, вогонь загасили. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка. Зачепило й лінію електропередач", — каже очільник ОВА.

У Криворізькому районі від ворожих дронів-камікадзе постраждала Зеленодольська громада. Зайнялась будівля, що не експлуатувалась. Також зруйнована АЗС.

Під обстрілами БпЛА, артилерії та КАБ перебувала й Синельниківщина. У Маломихайлівській громаді понівечений приватний будинок. У Межівській – побита інфраструктура, магазин, горіла суха трава. Пошкоджені 11 приватних осель, ще одна – зруйнована. Постраждав чоловік. У Великомихайлівській – палали будинок місцевих і поля з пшеницею.