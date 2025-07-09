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На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні-"пелюстці"

Постраждалого госпіталізували.

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні-"пелюстці"
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

У Бериславі Херсонської області 22-річний чоловік підірвався на російській міні-"пелюстці". 

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Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Бериславі через детонацію російської вибухівки постраждав місцевий житель. 22-річний чоловік підірвався на міні-"лєпєсток". Він дістав вибухову травму та уламкові поранення", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
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