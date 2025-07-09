На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні-"пелюстці"

У Бериславі Херсонської області 22-річний чоловік підірвався на російській міні-"пелюстці".

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Бериславі через детонацію російської вибухівки постраждав місцевий житель. 22-річний чоловік підірвався на міні-"лєпєсток". Він дістав вибухову травму та уламкові поранення", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.