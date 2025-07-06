На Харківщині мирні мешканці підірвалися на російській міні

Поблизу села Тернова на Харківщині автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі. Поранення отримали двоє чоловіків.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"6 липня неподалік с. Тернова Липецької громади стався підрив автомобіля на вибухонебезпечному предметі (тип встановлюється). Двоє чоловіків отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

У ДСНС закликають жителів Харківщини бути обережними. На деокупованих територіях області у лісах, на польових дорогах, узбіччях, у лісосмугах можуть залишатися нерозірвані боєприпаси, міни та інші ВНП.