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На Харківщині мирні мешканці підірвалися на російській міні

Двох чоловіків госпіталізували.

На Харківщині мирні мешканці підірвалися на російській міні
Фото: ДСНС

Поблизу села Тернова на Харківщині автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі. Поранення отримали двоє чоловіків.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"6 липня неподалік с. Тернова Липецької громади стався підрив автомобіля на вибухонебезпечному предметі (тип встановлюється). Двоє чоловіків отримали поранення", — йдеться у повідомленні.

Постраждалих госпіталізували до лікарні. Обставини події з'ясовують правоохоронці.

У ДСНС закликають жителів Харківщини бути обережними. На деокупованих територіях області у лісах, на польових дорогах, узбіччях, у лісосмугах можуть залишатися нерозірвані боєприпаси, міни та інші ВНП.
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