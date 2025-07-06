На Харківщині мирні мешканці підірвалися на російській міні

Поблизу села Тернова на Харківщині автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі. Поранення отримали двоє чоловіків.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"6 липня неподалік с. Тернова Липецької громади стався підрив автомобіля на вибухонебезпечному предметі (тип встановлюється). Двоє чоловіків отримали поранення", — йдеться у повідомленні.
Постраждалих госпіталізували до лікарні. Обставини події з'ясовують правоохоронці.
У ДСНС закликають жителів Харківщини бути обережними. На деокупованих територіях області у лісах, на польових дорогах, узбіччях, у лісосмугах можуть залишатися нерозірвані боєприпаси, міни та інші ВНП.
- Протягом січня-червня 2025 року підрозділи розмінування Міноборони очистили від вибухонебезпечних предметів 41 243 га деокупованих територій.