РФ атакувала Харків та область: серед загиблих дитина, відомо про 11 постраждалих

Уночі 6 липня російські окупанти атакували дронами Харків. Серед поранених жінка і дитина. Також завдав ударів по населених пунктах Харківщини, відомо про 9 поранених.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 13 населених пунктів Харківської області.Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, зокрема дитина. Постраждали 11 людей, серед них 2 дітей", — ідеться у повідомленні.

У Харккові постраждала 46-річна жінка і 2-річна дівчинка. У с. Одноробівка Золочівської громади загинув 8-річний хлопчик, постраждали 3-річний хлопчик, 40-річний чоловік і 37-річна жінка.

У с. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 66-річний чоловік. У м. Куп'янськ загинув 59-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік, 57-річна і 2 65-річні жінки. У с. Широке Близнюківської громади постраждала 27-річна жінка.

Ворог атакував 8 БпЛА Шевченківський та Новобаварський райони Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

23 некеровані авіаційні ракети;14 КАБ;11 БпЛА типу "Шахед";31 БпЛА типу "Герань-2";1 БпЛА типу "Молнія";3 fpv-дрони;1 БпЛА невстановленого типу.

У Харкові пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, спорткомплекс, стоматологічну клініку, кафе, 2 магазини, нежитлову будівлю, 4 автомобілі;

У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення "Укрзалізниці", приватне підприємство, нежитлову будівлю, складське приміщення, 2 автомобілі (с. Приколотне). Автомобіль бригади екстреної медичної допомоги, 12 приватних будинків, гараж (м. Куп'янськ). приватний будинок (с. Малий Бурлук). 2 автомобілі, 2 трактори, приватний будинок (с. Шипувате). 2 складські приміщення підприємства (сел. Великий Бурлук). 2 нежитлові будівлі (с. Борівське);

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Піски-Радьківські); 4 приватні будинки (м. Балаклія).

У Чугуївському районі пошкоджено будинок культури (с. Юрченкове).

У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (с. Одноробівка).