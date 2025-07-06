За добу ворог атакував понад 30 населених пунктів Сумщини, є пошкодження

Російські війська впродовж минулої доби обстріляли 31 населений пункт Сумщини, внаслідок чого пошкоджені приватні житлові будинки.
Про це повідомила Сумська ОВА.
"Протягом доби, з ранку 5 липня до ранку 6 липня, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 31 населеному пункту в 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах", — йдеться у повідомленні.
Ворог здійснив понад 20 скидань ВОГ з БпЛА та завдав понад 30 ударів КАБами. Окрім того, росіяни били по області FPV-дронами й ракетами.
У Сумській громаді через обстріли пошкоджено приватні домоволодіння та об’єкт цивільної інфраструктури. У Середино-Будській громаді постраждали приватні домоволодіння.
За добу з прикордонних громад евакуйовано трьох людей.
- Росіяни продовжують вдаватися до тактики штурмів малими групами у межах Юнаківської та Хотинської громад на Сумщині, однак дії ворога є безрезультатними.