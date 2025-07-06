Росіяни атакували "Шахедами" Запоріжжя: є руйнування

Уночі 6 липня оосіяни атакували "шахедами" Запоріжжя та район. Унаслідок ударів постраждала жінка, також пошкоджені багатоповерхівки та фермерське господарство.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок дронової атаки на Запоріжжя пошкоджене приватне підприємство, фермерське господарство та складські приміщення.

Також поранень зазнала 89-річна жінка.

"Ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район 6 шахедами. Один з ударів прийшовся по селу Юрківка.Там пошкоджений будинок. Дістала поранень літня жінка. Їй надали усю необхідну медичну допомогу", — каже Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 532 удари по 14 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Степногірську, Гуляйполю та Білогірʼю. 339 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Петро-Михайлівку, Барвинівку, Юрківку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Верхню Терсу та Новопавлівка.

11 обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку. 176 артилерійських ударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 20 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, сільгосптехніки та приміщень фабрики та ферми.