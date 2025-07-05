Правоохоронці заявили про затримання “по гарячих слідах” підозрюваного у сьогоднішньому теракті в Одесі

Слідство встановило, що поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя.

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали агента російських спецслужб, який зранку 5 липня вчинив теракт в Одесі, передає пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, поплічником ворога виявився раніше засуджений 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували через Телеграм-канали.

Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби агент заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій (СВП) під зазначений куратором автомобіль.

Щоб забезпечити відеотрансляцію вибуху у режимі онлайн, фігурант встановив телефон із віддаленим доступом для ворога навпроти спланованого місця теракту.

Унаслідок вибуху постраждав цивільний чоловік: він отримав тяжкі тілесні ушкодження, а транспортний засіб, під яким знаходився СВП, повністю знищено.

Після підриву агент намагався виїхати з Одещини, сподіваючись «залягти на дно».

Втім, співробітники СБУ та Нацполіції «по гарячих слідах» розшукали та затримали його.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Ворожому агенту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Вживаються комплексні заходи, щоб встановити всі обставини злочину.