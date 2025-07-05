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В Одесі відкривають 27 пляжів, ще 2 – в області

Під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів – перебування людей біля моря заборонено.

В Одесі відкривають 27 пляжів, ще 2 – в області
Фото: телеграм / Олег Кіпер

В Одесі відкривають 27 пляжів, ще 2 – в області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. 

Обласна військова адміністрація вже погодила відкриття 29 пляжних зон, з них 27 – в Одесі:

  • «Ітака»
  • Інклюзивний пляж «Безмеж»
  • Буфет на Малому Фонтані
  • «Гранд Петтін»
  • «Куба»
  • Пляж «Калетон»
  • Муніципальний пляж «Чайка»
  • «Сігал Біч»
  • Муніципальний пляж «Курортний»
  • «Паблік»
  • «Андерхілл»
  • «Ліберті»
  • «Ібіца»
  • «Варадеро»
  • «Кораблик»
  • «Ківі»
  • 5 ділянок «Соло Біч»
  • Пляж «Кокос»
  • «Кокос-Курортний»
  • 2 зони між траверсами №14 і №15 пляжу «Золотий берег»
  • Ланжерон
  • Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану)

Ще 2 пляжі відкрито в області:

  • Центральний міський пляж (Чорноморськ)
  • Пляж у селищі Приморське (Ізмаїльський район)

Олег Кіпер зазначив, що список оновлюється – після проходження перевірок.

Також він нагадав, що під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів – перебування людей біля моря заборонено.
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