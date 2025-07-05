Під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів – перебування людей біля моря заборонено.

В Одесі відкривають 27 пляжів, ще 2 – в області, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Обласна військова адміністрація вже погодила відкриття 29 пляжних зон, з них 27 – в Одесі:

«Ітака»

Інклюзивний пляж «Безмеж»

Буфет на Малому Фонтані

«Гранд Петтін»

«Куба»

Пляж «Калетон»

Муніципальний пляж «Чайка»

«Сігал Біч»

Муніципальний пляж «Курортний»

«Паблік»

«Андерхілл»

«Ліберті»

«Ібіца»

«Варадеро»

«Кораблик»

«Ківі»

5 ділянок «Соло Біч»

Пляж «Кокос»

«Кокос-Курортний»

2 зони між траверсами №14 і №15 пляжу «Золотий берег»

Ланжерон

Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану)

Ще 2 пляжі відкрито в області:

Центральний міський пляж (Чорноморськ)

Пляж у селищі Приморське (Ізмаїльський район)

Олег Кіпер зазначив, що список оновлюється – після проходження перевірок.

Також він нагадав, що під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів – перебування людей біля моря заборонено.