Росіяни дроном вбили 57-річного мешканця Херсона

Вчора, 4 липня, російська армія безпілотником вбила 57-річного чолвоіка у Дніпровському районі Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Чергова жертва російських терористів у нашій громаді. Учора у Дніпровському районі внаслідок атаки ворожого безпілотника травми, несумісні з життям, отримав 57-річний чоловік", – написав він у телеграмі і висловив співчуття рідним та близьким загиблого.