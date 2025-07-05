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Росіяни дроном вбили 57-річного мешканця Херсона

Чоловік загинув у Дніпровському районі міста.

Росіяни дроном вбили 57-річного мешканця Херсона
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Вчора, 4 липня, російська армія безпілотником вбила 57-річного чолвоіка у Дніпровському районі Херсона. 

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько. 

"Чергова жертва російських терористів у нашій громаді. Учора у Дніпровському районі внаслідок атаки ворожого безпілотника травми, несумісні з життям, отримав 57-річний чоловік", – написав він у телеграмі і висловив співчуття рідним та близьким загиблого.

  • Вчора у Дніпровському районі Херсона через російську атаку постраждали дві жінки. 
  • Також  того ж дня близько 17:00 військові армії РФ скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона. Внаслідок вибуху постраждали 84-річна жінка, 17-ти річний хлопець та 9-річна дівчинка. 
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