Росіяни дроном вбили 57-річного мешканця Херсона

Вчора, 4 липня, російська армія безпілотником вбила 57-річного чолвоіка у Дніпровському районі Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
"Чергова жертва російських терористів у нашій громаді. Учора у Дніпровському районі внаслідок атаки ворожого безпілотника травми, несумісні з життям, отримав 57-річний чоловік", – написав він у телеграмі і висловив співчуття рідним та близьким загиблого.
- Вчора у Дніпровському районі Херсона через російську атаку постраждали дві жінки.
- Також того ж дня близько 17:00 військові армії РФ скинули вибухівку з БпЛА на одну з вулиць Херсона. Внаслідок вибуху постраждали 84-річна жінка, 17-ти річний хлопець та 9-річна дівчинка.