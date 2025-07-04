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Російські дрони атакували цивільних у Херсоні

Поранень зазнали дві літні жінки.

Російські дрони атакували цивільних у Херсоні
Херсон
Фото: x.com/andrii_sybiha

Російські окупанти атакували дронами Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки поранені дві жінки.

Ппро це повідомляє Херсонська МВА.

"Близько 13.00 російські окупанти з дрона вкотре атакували Дніпровський район. Постраждали двоє людей. Їх до лікарні доставили співробітники поліції", — ідеться у повідомленні.

60-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.

76-річна потерпіла отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг і руки. Медики її стан оцінюють як середньої тяжкості.

  • Протягом минулої доби унаслідок російських ударів у Херсонській області загинула людина, ще четверо поранені. Ворог атакував інфраструктуру і оселі.
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