Російські дрони атакували цивільних у Херсоні

Російські окупанти атакували дронами Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки поранені дві жінки.
Ппро це повідомляє Херсонська МВА.
"Близько 13.00 російські окупанти з дрона вкотре атакували Дніпровський район. Постраждали двоє людей. Їх до лікарні доставили співробітники поліції", — ідеться у повідомленні.
60-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Вона дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення обох ніг.
76-річна потерпіла отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг і руки. Медики її стан оцінюють як середньої тяжкості.
- Протягом минулої доби унаслідок російських ударів у Херсонській області загинула людина, ще четверо поранені. Ворог атакував інфраструктуру і оселі.