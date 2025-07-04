У Краматорську поранені люди унаслідок російського удару із артилерії

Сьогодні, 4 липня росіяни вдарили по Краматорську Донецької області із реактивної артилерії. Поранені двоє людей.

Про це повідомили у Краматорській міськраді.

Там зазначили, що орієнтовно о 08:50 російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Краматорська з застосуванням РСЗВ "Торнадо-С".

Пошкоджено виробничі приміщення освітнього закладу.

Поранення отримали двоє: жінка 1988 р.н. та чоловік 1953 р.н., наразі медики борються за їх життя.Остаточні наслідки руйнувань встановлюють відповідні служби. До ліквідації залучені всі комунальні служби міста.