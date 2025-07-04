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У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі

За цю “послугу” фігуранти брали хабарі у розмірі від 15 до 25 тис. доларів США.

У Києві у взаємодії з Сирським викрили масштабну схему переведення військових на “тилові” посади за хабарі
Фото: СБУ

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ ліквідували масштабну схему продажу “тилових” військових посад на Київщині, повідомляє СБУ. 

Як встановила спецслужба, за хабарі у розмірі від 15 до 25 тис. доларів США фігуранти допомагали військовослужбовцям перевестися до підрозділів, що не залучаються до виконання завдань на передовій.

Також ділки пропонували своїм клієнтам звільнення з військової служби на підставі фіктивних довідок про “різке погіршення здоров’я”.

За результатами комплексних заходів у Києві затримано двох мешканців столиці – організаторів оборудки. Для реалізації “схеми” вони залучили 5-х знайомих медиків.

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Як свідчать матеріали справи, організатори злочину знаходили клієнтів і організовували їм фіктивну госпіталізацію.Залежно від суми хабаря “пацієнти” отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби з подальшим переведенням на “небойові” посади або звільненням у запас.

Служба безпеки задокументувала злочини фігурантів і затримала організаторів оборудки “на гарячому” під час передачі їм коштів від клієнтів.

При обшуках у фігурантів вилучено готівку, одержану злочинним шляхом та підроблені документи.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: 

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна. Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх фігурантів.
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