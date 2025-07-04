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ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України

Документ передбачає план відновлення наукового сектору в умовах війни та після неї.

ЮНЕСКО представило План дій щодо підтримки наукової екосистеми України
Оксен Лісовий
Фото: ЮНЕСКО/Станіслав Карташев

У четвер, 3 липня, в Києві відбувся високорівневий захід «Наука та інновації для відновлення України», організований ЮНЕСКО у співпраці з Міністерством освіти і науки України. 

Як зазначає Міністерство освіти та науки, подія зібрала понад 150 представників наукової спільноти, органів влади, міжнародних організацій, дипломатичного корпусу та бізнесу і стала одним із ключових етапів підготовки до Конференції з відновлення України 2025.

Під час заходу ЮНЕСКО презентувало власний План дій щодо підтримки наукової екосистеми України — документ, покликаний підтримати українську науку в умовах війни та на етапі післявоєнного відновлення. План розробляли з 2024 року у співпраці з понад 60 українськими партнерами.

Документ передбачає комплекс заходів на 2025–2026 роки, зокрема:

  • посилення наукової інфраструктури;
  • підтримку молодих дослідників;
  • розвиток міжнародної наукової співпраці;
  • глибшу інтеграцію України до Європейського та світового дослідницького простору.

План дій ЮНЕСКО додатково узгоджено з національним Планом дій МОН до 2027 року. Він може стати одним з елементів майбутнього Плану дій Міжнародної коаліції з науки та інновацій для України.

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«Сьогодні ми не просто зберігаємо науковий потенціал України, а закладаємо фундамент для її глобальної ролі в майбутньому. Ми впевнені у здатності українських науковців робити вагомий внесок у розвʼязання ключових викликів. І наше завдання — створити для цього умови. Я вдячний міжнародним партнерам за підтримку науки як частини спільної безпеки та зростання. Разом ми формуємо майбутнє — на основі знань, технологій і довіри», — заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
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