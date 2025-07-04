Сибіга: це була одна з найгірших ночей для Києва, і Путін зробив це навмисно після дзвінка Трампа

Ударом одразу після телефонної розмови з американським президентом російський лідер Путін демонструє повне ігнорування і США, і загалом усіх, хто закликає до закінчення війни. Таку думку висловив український міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він назвав нинішню ніч однією з найгірших для Києва за весь час. Ворог атакував сотнями дронів і балістичних ракет.

“Просто після того, як Путін поговорив із президентом Трампом. І він це робить навмисно”, – вважає міністр.

Сибіга закликав невідкладно зробити санкції проти Росії більш жорстокими та забезпечити Україну усім необхідним, щоб себе захищати.

“Невірні рішення можуть лише надихнути агресора до ескалації терору”, – додав він.

Кожен злочинний режим у світі зараз пильно спостерігає за діями Путіна і відповідями на них, вважає Андрій Сибіга, тож якщо Москві це зійде з рук, то це надішле відповідний сигнал іншим.

Фото: Андрій Сибіга в X

Атака 4 липня

У ніч та під ранок 4 липня російська армія атакувала Україну 550 дронами і ракетами. Основним напрямком удару був Київ, де обстріли призвели до масштабних пожеж і руйнувань різних об'єктів, зокрема житлових будинків.

Вибухи лунали й в інших регіонах, зокрема, в Полтавській області.